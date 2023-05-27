【債務上限】耶倫爭取6月延遲4天違約　稱被迫調用政府退休基金

▲ 【債務上限】耶倫爭取6月延遲4天違約

美國債務違約談判期限，有望再爭取幾日，從6月1日推遲4天到6月5日，即本應下周四到期，順延到再下一個星期一，美國財長耶倫最新表示，美國可能有足夠儲備將潛在債務違約推遲到6月5日。

耶倫給眾議院議長麥卡錫的信中寫道：現在估計，如果國會在6月5日之前沒有提高或暫停債務上限，財政部將沒有足夠的資源來履行政府的義務。該信已沒有使用「as early as（最早）」等字眼，耶倫更指，6月首兩天需支付超過1300億美元，令資金處於極低水平。之後在6月5日一周，便需支付920億美元，到時便不足以支付。

耶倫表示，由於儲備下降，被迫採取權宜之計，將公務員退休基金中的20億美元，轉移到政府主要借款機構Federal Financing Bank （FFB，聯邦金融銀行），以作營運。

耶倫指，此舉是必要的，將用盡所有可用的非常規措施，以避免無法履行政府的所有承諾。

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記者：譚志偉