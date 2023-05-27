【儲局官員】梅斯特：通脹放緩速度緩慢　難言6月是否需要加息

美國最新公布的4月PCE物價指數按年升4.4%，高於市場預期的升4.3%，核心PCE物價指數同樣高過預期，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta mester）表示，數據突顯了通脹方面進展緩慢，但仍未能確定6月議息會議是否需要加息。

美國4月核心PCE物價指數（不計食物及能源）按年升4.7%，高於市場預期的4.6%，聯儲局官員一直強調會以此數據作為衡量通脹的標準，梅斯特認為數字不跌反升，令自己不得不調高對通脹的預測，認為聯儲局非常致力於及時降低通脹。

她認為美國經濟已較去年放緩了不少，緊縮貨幣政策仍在對經濟產生影響，但沒有看到銀行壓力影響信貸條件出現收緊，指現時是貨幣政策決定的困難部分，但對儲局而言，最重要還是不能過度收緊貨幣政策。

被問及下一次議息會議是否有必要再次加息時，梅斯特認為當局在會議前仍需要觀察更多數據，直言「預先猜測會議的結果可能是不明智的」。

梅斯特今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議上沒有投票權

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編輯：葉志偉