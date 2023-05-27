【通脹壓力】美國4月PCE物價指數升幅超預期 6月加息機會提高至56％

美國商務部周五（26日）公布，美國4月份核心個人消費支出物價指數（PCE）較上月攀升0.4%，高於市場預估的0.3%。這也意味著，美國通脹持續高企。PCE指數按年上漲4.7%，同樣高於市場預期。包括食品和能源價格的PCE指數同比上漲4.4%，高於3月份的4.2%。

美國聯儲局向來把通脹目標定在2%左右，但當前的通脹水平遠高於這個目標，因此聯邦儲備委員會可能需要重新考慮利率政策。這也意味著，美聯儲可能不得不采取更積極的措施來控制通脹，以避免經濟進一步受損。

聯儲局將於6月13至14日舉行議息會議，隨著PCE數據公布後，根據芝加哥商品交易所（CME）數據顯示，6月份加息0.25厘的機會率即時提升至56%。而在6月份議息前，仍將會有2個重要通脹數據公布，分別是下周五（6月2日）的5月份非農業就業數據，及6月13日公布的5月份CPI數據。

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報告顯示，物價上漲幅度相對均衡，商品價格上漲0.3%，服務價格上漲0.4%。食品價格下跌不到0.1%，而能源價格則上漲0.7%。從同比數據來看，商品價格上漲了2.1%，而服務價格則上漲了5.5%，這進一步表明美國經濟正朝向服務業轉型。食品價格同比上漲6.9%，能源價格則下跌了6.3%。

報告發布後，市場情緒並未受到大的波動，股市期貨價格仍然上升。然而，目前市場對美國經濟未來走向仍然存在很大的不確定性。雖然美國第一季度GDP增長率略有回升，但實際上美國經濟面臨著多重壓力，包括通脹、利率和信貸收緊等問題，加上消費者需求的壓力，預計今年較後時間可能會陷入衰退。

報告顯示，消費者支出在四月份增長了0.8%，個人收入也增加了0.4%。但這些數據同樣表明，儘管聯儲局採取了積極的利率政策，消費者仍然在面對高通脹和利率下繼續消費。這意味著，聯儲局可能需要更積極地採取措施來控制通脹，例如提高利率，以避免經濟進一步受損。

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記者：李兆明