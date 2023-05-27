【旅遊業趨勢】趨勢報告：內地邊境重開惠及全球旅遊業 香港躋身亞太區旅客十大國際旅遊目的地

Mastercard經濟研究所(Mastercard Economics Institute)近日公佈《2023年度旅遊業趨勢》報告，強調中國內地邊境的重開將對香港及中國內地的旅遊業產生積極的影響。報告指出，中國內地重開邊境將推動全球旅遊業增長，香港及中國內地將持續大受歡迎，並有望提振體驗型經濟。

報告強調，政府在2022年9月撤銷抵港強制檢疫要求，同月亦是香港自2022年2月起計首次躋身亞太區旅客十大國際旅遊目的地。香港持續於榜內攀升，並於2023年2月和3月高踞第三位，超越新加坡及日本。報告指出，這是由於香港作為一個國際都市，擁有獨特的文化、美食和購物體驗，同時也是中國內地和其他亞太地區旅客的重要轉機站，因此受到了廣泛的歡迎。

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報告還指出，中國內地的旅遊市場正在迅速增長，這將對香港的旅遊業產生積極的影響。報告強調，來自中國內地的富裕旅客將促進貨品銷售，從而振興香港經濟。此外，中國內地重開邊境將對旅遊的積壓需求推動強勁的經濟增長動力，有望提振體驗型經濟。

對比去年僅容許有限度旅遊的情況，旅客體驗支出於2023年3月已達到2019年全年的93%3。亞太區經濟體與中國內地在國際貿易、旅遊業上具有緊密聯繫，加上地理位置毗鄰，將顯著受惠於中國內地重開邊境。

此外，報告還指出，旅客持續將體驗放在首位，而休閒及商務旅遊正在以均等速度增長。報告的發布對於香港和中國內地的旅遊業相關企業和政府有重要參考價值。企業可以根據報告的預測，制定相應的營銷策略和旅遊產品，以迎合消費者的需求。政府可以根據報告的分析，制定更有效的旅遊政策，提供更好的旅遊體驗，並促進旅遊業的發展。

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記者：郭秀慧