【人民幣匯價】人民幣升值0.3%、在岸價升穿7.06　路透：國有銀行拋售美元防人民幣進一步挫

人民幣滙價周五從近6個月的低點反彈。晚上7時40分，人民幣升值0.3%，1美元兌7.0568元在岸人民幣，1美元兌7.0661元離岸人民幣。

路透引消息人士報道，反彈是一些大型國有銀行拋售美元以防止人民幣進一步下挫。消息人士指，從周四（25日）到周五（26日），看到國有銀行在現貨市場上拋售美元，這種美元拋售似乎是為了減緩人民幣下跌的步伐，而不是強行將人民幣限制在任何特定水平。

在國有銀行的支持下，人民幣滙價在中午時分以1美元兌7.061人民幣的價格易手，比前一交易日收盤價走強185點。周四觸及7.0803的低點，為去年12月1日以來最弱。離岸人民幣也緊隨其後，在午盤前後交易於每美元兌7.0746，而之前的收盤價為7.09。

分析：國有行似只控制人民幣走弱速度

有外資行交易員表示，國有銀行似乎只是控制人民幣走弱的速度，預計人民幣在短期內可能繼續走弱。

德國商業銀行（Commerzbank）高級中國經濟學家Tommy Wu指，中國重新開放後的復甦有減弱的跡象，這對人民幣造成了下行壓力，「如果較寬鬆的貨幣條件帶來的後果是人民幣走弱，當局可能會選擇適應人民幣走弱的直接途徑。因此，人民幣走弱可能是設計和促進寬鬆貨幣條件的首選手段，而不是通過大幅減息」。

4月份的一系列數據表明，經濟在疫後的最初反彈後失去了動力，並提升了外界對更多貨幣寬鬆措施的希望。

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編輯：胡學能