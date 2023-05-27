【大行點睇】施羅德：內地製造業與服務業復甦不一致 惟A股估值合理持續看好

施羅德基金管理（中國）擬任投資經理周勻表示，在全球經濟（尤其是發達經濟體）的衰退預期下，海外對中國商品需求減少，或將持續削弱內地製造業表現。不過，部分經濟指標如物價水平會出現滯後，及A股企業合理的估值水平等因素，該行仍持續看好中國股市。

中國經濟與金融數據轉弱，整體經濟呈現弱復甦狀態。製造業採購經理指數(PMI)跌至榮枯線以下49.2，而非製造業PMI則維持於歷史高位56.4。該數據符合施羅德投資集團經濟學家團隊對本輪服務業與製造業復甦步伐不一的預期：服務業持續受惠於疫情防控措施放寬後的需求釋放。

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2023年4月A股走勢相對疲弱。周勻認為，經濟增長復甦前景未明，企業盈利有待增強，同時地緣政治因素或限制當月市場表現。此輪經濟內生復甦，政策面維持穩增長方針，而未有大規模刺激政策。

在復甦初期，部分經濟指標如物價水平會出現滯後，或需等待轉暖。但考慮到合理的估值水平、非製造業強勁復甦、以及中國經濟和全球經濟非處於同步周期帶來的風險分散效應，我們仍持續看好中國股市。

周勻指出，固定收益方面，由於債市波動性和信貸分化在中期或會保持高位，對信用債保持審慎看法。在挑選擇行業板塊方面，將聚焦於能從中國經濟活動正常化中受益的細分板塊，如大中華地區消費、交通運輸業等。

而中國近期對房地產市場的政策轉向對市場情緒起了提振作用，就地產債而言，投資者或應留意發行人的資金流動性與現金流比例，並密切關注短期內房價格與中長期的房地產政策。

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記者：李兆明