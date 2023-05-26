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【瑞信危機】瑞士財長否認政府對瑞信危機負有責任　形容瑞信管理層為「縱火犯」

股市 18:40 2023/05/26

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瑞士財政部長Karin Keller-Sutter否認政府對瑞信（美：CS）3月份幾乎崩潰的事件負有責任，而是稱該銀行的管理層為「縱火犯（arsonists）」。

外媒報道，當被問及她的前任Ueli Maurer是否做好了他的工作時，年初接任該職位的Keller-Sutter回應稱：「你必須小心，不要混淆消防員和縱火犯。董事會和執行委員會對瑞信負責，而不是政府對瑞信負責。」

她表示，瑞信在宣布被同業瑞銀（美：UBS）收購的當天，曾要求提供1700億瑞士法郎（1880億美元）的貸款。作為政府支持的交易的一部分，瑞士國家銀行同意在央行現有設施的基礎上提供2000億瑞士法郎的流動資金，其中一半由國家支持。

據Karin Keller-Sutter稱，除其他信貸額度外，瑞信目前已從政府支持的融資中提取了50億瑞士法郎。這比截至4月底的100億瑞士法郎有所下降。她表示，這筆錢應該很快就會被償還。

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編輯：胡學能

美股 瑞銀 銀行 瑞士 瑞士法郎
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