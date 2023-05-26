【業績｜PDD】拼多多首季收入大勝預期、經調整純利101億人幣　美股盤前升幅擴至逾一成

中國網購平台拼多多（美：PDD）公布，今年首季營業額按年增長58%至376.4億元（人民幣，下同）遠超市場預期的319.8億元。以非通用會計準則（non-GAAP）計的經調整利潤計，拼多多上季按年多賺1.4倍至101.3億元，相當於每ADS 6.92元或1.01美元。

拼多多公布業績後，美股盤前股價升幅擴大至逾10%，新報66.44美元。

今年首季，拼多多線上營銷服務收入達272.4億元，按年增長50%；交易服務收入103.9億元，按年增86%。收入成本按年增55%至111.3億元。

拼多多首季經營溢利按年增2.22倍至69.3億元，列帳盈利按年增2.12倍至81.01億元。

近期中資科網業績表現

美團首季收入增26.7% 經調整淨利54.91億人幣、大勝預期

阿里巴巴首季經調整純利274億人幣 將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO

騰訊首季收入增11% 經調整淨利325.38億人幣符預期

京東首季收入增1.4% 經調整純利75.9億人幣

網易首季經調整淨利潤升近48%至75.7億人幣 勝預期

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