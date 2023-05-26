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【業績｜PDD】拼多多升逾15%　首季收入大勝預期、經調整純利101億人幣　完勝阿里京東？

股市 21:45 2023/05/26

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中國網購平台拼多多（美：PDD）公布，今年首季營業額按年增長58%至376.4億元（人民幣，下同）遠超市場預期的319.8億元。以非通用會計準則（non-GAAP）計的經調整利潤計，拼多多上季按年多賺1.4倍至101.3億元，相當於每ADS 6.92元或1.01美元。

拼多多公布業績後，美股開市升幅擴大，彈逾15%，新報69.2美元，

拼多多首季收入和盈利增幅都明顯優於阿里巴巴、京東兩大龍頭電商。阿里巴巴、京東今年1月至3月間，集團收入僅按年增約2%。兩家公司電商業務的經營利潤則分別按年增長19%和25%。

拼多多：Temu暫時對收入貢獻不大

今年首季，拼多多線上營銷服務收入達272.4億元，按年增長50%；交易服務收入103.9億元，按年增86%。收入成本按年增55%至111.3億元。毛利率從去年同期69.9%升至70.4%，經營利潤率就由9.05%升至18.4%。

拼多多首季經營溢利按年增2.22倍至69.3億元，列帳盈利按年增2.12倍至81.01億元。

拼多多去年9月推出低價時裝平台「Temu」進軍北美和歐洲，年初成為Google Play商店下載量冠軍。管理層在分析員會議未有明確回應Temu 最新定單規模，僅指Temu尚在早期發展，對集團收入貢獻不多，會繼續以開拓用戶為方向。

近期中資科網業績表現

美團首季收入增26.7%　經調整淨利54.91億人幣、大勝預期

阿里巴巴首季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO

騰訊首季收入增11%　經調整淨利325.38億人幣符預期

京東首季收入增1.4%　經調整純利75.9億人幣

網易首季經調整淨利潤升近48%至75.7億人幣　勝預期

相關文章：

【PDD】拼多多否認將總部由中國遷往愛爾蘭　「基於合規需求，選擇愛爾蘭為海外業務法律註冊地」（第二版）

【業績︱PDD】拼多多上季經調整純利多賺43%、惟收入遜預期　盤前跌逾一成　去年研發費用破100億人幣

業績公布 美股 拼多多（美：PDD）
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