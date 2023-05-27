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第一共和銀行裁員　約有1,000名員工被解僱

環球政經 10:00 2023/05/27

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据美聯社（AP）報道，美國金融機構摩根大通(美：JPM) 於 5 月 1 日收購第一共和銀行（First Republic Bank），正進行整合。第一共和銀行近7,200名員工中，有85%獲摩通提供過渡性或全職職位，而約15%的員工被解雇，即近1,080名員工即將失業。

摩根大通高管曾收購時表示，計劃用30天時間為第一共和銀行員工確定新角色，而且並不是每個員工都能得到一份工作。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

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在摩根大通收購前，第一共和銀行已經裁掉了大約25%的員工。摩根大通未提供工作的原第一共和銀行員工，將獲得額外60天的工資和福利。摩根大通表示，對被解僱的人，額外工資和福利將根據他們在第一共和國工作的時間長短而定。

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編輯：譚翠兒

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