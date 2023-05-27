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Tripadvisor旅客評選全球最佳酒店 印度舊宮登榜首（附十大排名）

環球社會熱點 09:05 2023/05/27

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旅遊平台Tripadvisor近日公布2023年由旅客評選的最佳酒店大獎，印度齋浦爾一間由昔日王宮改建而成的奢華酒店，力壓全球多間奢華酒店榮登榜首。

美國11歲非裔男童打電話報警 反遭到場警員開槍射傷 【下一頁】

Tripadvisor表示，平台根據過去12個月內的旅客評論，從800萬個住宿設施中，選出1%的酒店頒發最風雲得主大獎。

全球十大最佳酒店

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倫巴宮殿酒店

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印度齋浦爾的倫巴宮殿酒店（Rambagh Palace）今年奪冠，獲得5,756名旅客評價，整體評級為滿分5分。

倫巴宮殿酒店被譽為泰姬陵王冠上的明珠，是前印度王公Sawai Jai Singh II昔日的宮殿。這座宮殿其後改建成酒店，一共提供78間客房。

韓亞航空乘客半空突開客機逃生門 9人需送院治療（有片） 【下一頁】

這間酒店保留了印度宮殿奢華精緻的風格，最基本的房型每晚租金約為357美元（約2,780港元），房内設施包括床、步入式衣櫥和一間寬敞的浴室。

具有宮廷風格的套房每晚要價約520美元（約4,060港元），如果旅客想入住Sawai Jai Singh II昔日的睡房，每晚更要價991美元。（約7,730港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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