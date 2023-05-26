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【國產飛機】東航據報5.28首次以C919營運商業航班

股市 18:19 2023/05/26

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【C919】上海飛往北京　東航國產C919商業航班周日首飛

國產大型客機C919在2月試飛故障後，商業營運日期再次押後。東方航空 （00670） 本周日將正式將首架C919投入營運。內地傳媒報道指，東航首班以C919的商業航班將由上海飛往北京。

報道稱，東航應用程式（App）顯示，C919首航的班次為「MU9191上海虹橋-北京首都」，以及回程「MU9192北京首都-上海虹橋」，計劃飛行時長2小時25分鐘。

與此同時，東航管理層亦在日前業績發布會上表示，公司與中國商飛於是2021年3月正式簽署5架C919客機的採購協議，首架C919客機去年底已交付公司，並將於近期投入營運，預計C919將以上海為主要基地商業營運。

C919的首航之行一波三折，今年2月因試飛時引擎故障，需要暫時擱置飛行，其後，經歷百日停飛之後，於上周三（17日）再次試飛，從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場。

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記者：伍鍵文

港股 航空 中國東方航空（00670）
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