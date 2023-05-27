  • 29°C
香港時間 : 2023528日 (週日) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福特汽車明年春天開始　進入特斯拉充電站網絡

環球政經 10:00 2023/05/27

分享：

分享：

据美聯社（AP）報導，福特汽車（美：F）與特斯拉（美：TSLA）25日達成協議，允許福特電動汽車客戶使用特斯拉充電站網絡。從明年春天開始，福特F-150 Lightning、Mustang Mach-E和E-Transit 3款汽車，屆時將能夠以轉換接頭使用特斯拉的充電樁，使用北美的逾1.2萬個充電設備。而福特的下一代汽車將從2025年開始配備特斯拉的充電功能。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

福特首席執行官法利（Jim Farley）和特斯拉首席執行官伊馬斯克（Elon Musk），週四（25日）在Twitter Spaces視訊聊天中宣布了該協議。

福特首席執行官法利更表示，福特車主需要支付費用，可能是按月訂閱，但目前沒有公佈相關具體細節。

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：譚翠兒

開啟hket App，閱讀全文
美股 汽車 馬斯克 國際集團
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】一圖從易經卦象 詳談到九運風水選宅
【宏觀術數@iM網欄】一圖從易經卦象 詳談到九運風水選宅
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【橫財5000萬】六合彩今攪珠 頭獎彩金5000萬 最旺6個號碼及3間投注站話你知
【橫財5000萬】六合彩今攪珠 頭獎彩金5000萬 最旺6個號碼及3間投注站話你知
【衣櫃斷捨離】呢3種衣物可以立即掉 騰出空間 香港女性平均擁有109件衣物
【衣櫃斷捨離】呢3種衣物可以立即掉 騰出空間 香港女性平均擁有109件衣物
【AI晶片熱】錯過了英偉達？ 請留意Marvell 績後股價颷3成 料今年AI晶片銷售翻倍
【AI晶片熱】錯過了英偉達？ 請留意Marvell 績後股價颷3成 料今年AI晶片銷售翻倍
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款