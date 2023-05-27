福特汽車明年春天開始　進入特斯拉充電站網絡

据美聯社（AP）報導，福特汽車（美：F）與特斯拉（美：TSLA）25日達成協議，允許福特電動汽車客戶使用特斯拉充電站網絡。從明年春天開始，福特F-150 Lightning、Mustang Mach-E和E-Transit 3款汽車，屆時將能夠以轉換接頭使用特斯拉的充電樁，使用北美的逾1.2萬個充電設備。而福特的下一代汽車將從2025年開始配備特斯拉的充電功能。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

福特首席執行官法利（Jim Farley）和特斯拉首席執行官伊馬斯克（Elon Musk），週四（25日）在Twitter Spaces視訊聊天中宣布了該協議。

福特首席執行官法利更表示，福特車主需要支付費用，可能是按月訂閱，但目前沒有公佈相關具體細節。

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：譚翠兒