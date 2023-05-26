【一日限定】MC張天賦「加持」Dyson Music Lab　戶外體驗Dyson Zone空氣淨化耳機

▲ Dyson今（26日）在尖沙咀文化中心露天廣場，設立一日限定Dyson Zone戶外體驗點Pop-up Music Lab，並請來歌手MC張天賦。

為了方便消費者聽歌、通話，同時解決空氣污染及噪音污染問題，Dyson早前推出首創的穿戴式空氣淨化耳機Dyson Zone。Dyson今（26日）在尖沙咀文化中心露天廣場，更設立了一日限定戶外體驗點Pop-up Music Lab，並請來歌手MC張天賦分享Dyson Zone耳機的使用體驗。

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Dyson Zone耳機於4月底已開始發貨，全球首批可以體驗到Dyson Zone耳機的用戶亦包括香港在內。早前在西九龍圓方﹑沙田新城市廣場及屯門V city的Dyson體驗店，以及在Sogo也可試用。

是次為Dyson Zone首度推出戶外體驗，Dyson市場部主管梁雅妍（Fiona）接受本報專訪時表示，由於目前市場罕見有同類產品，期望進一步讓消費者試用該款「可戶外使用產品」，以及作為公眾教育，讓其了解為何要在港使用產品。同時，藉著邀請歌手MC張天賦「加持」，以吸引更多Gen Z（Z世代）消費者關注其創新應用，帶來新體驗。

2023年新產品數目 10年來最多

此外，梁雅妍看好本港疫後市道，並形容本港用戶較「tech savvy」（精通科技），因此對香港市場有信心：「許多新產品推出時，都會以香港為首批上市的地方。」。

為迎戰後疫情時代，她透露，今年更為Dyson「在過去10年來，推出最多新產品的一年」，預告最快在下月，其家用電器產品線將有新品在香港上市，之後官方將會公布更多詳情。

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記者：張寶燕

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