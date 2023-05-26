  • 28°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一日限定】MC張天賦「加持」Dyson Music Lab　戶外體驗Dyson Zone空氣淨化耳機

科技 18:58 2023/05/26

分享：

分享：

Dyson今（26日）在尖沙咀文化中心露天廣場，設立一日限定Dyson Zone戶外體驗點Pop-up Music Lab，並請來歌手MC張天賦。

為了方便消費者聽歌、通話，同時解決空氣污染及噪音污染問題，Dyson早前推出首創的穿戴式空氣淨化耳機Dyson Zone。Dyson今（26日）在尖沙咀文化中心露天廣場，更設立了一日限定戶外體驗點Pop-up Music Lab，並請來歌手MC張天賦分享Dyson Zone耳機的使用體驗。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Dyson Zone耳機於4月底已開始發貨，全球首批可以體驗到Dyson Zone耳機的用戶亦包括香港在內。早前在西九龍圓方﹑沙田新城市廣場及屯門V city的Dyson體驗店，以及在Sogo也可試用。

是次為Dyson Zone首度推出戶外體驗，Dyson市場部主管梁雅妍（Fiona）接受本報專訪時表示，由於目前市場罕見有同類產品，期望進一步讓消費者試用該款「可戶外使用產品」，以及作為公眾教育，讓其了解為何要在港使用產品。同時，藉著邀請歌手MC張天賦「加持」，以吸引更多Gen Z（Z世代）消費者關注其創新應用，帶來新體驗。

2023年新產品數目　10年來最多

此外，梁雅妍看好本港疫後市道，並形容本港用戶較「tech savvy」（精通科技），因此對香港市場有信心：「許多新產品推出時，都會以香港為首批上市的地方。」。

為迎戰後疫情時代，她透露，今年更為Dyson「在過去10年來，推出最多新產品的一年」，預告最快在下月，其家用電器產品線將有新品在香港上市，之後官方將會公布更多詳情。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】建華投資冷凍物流 強調自動化無縫直入凍倉
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Microsoft Build】Microsoft Bing將登陸ChatGPT作預設搜尋　即時搵資料
2023/05/24
【Microsoft Build】Microsoft Bing將登陸ChatGPT作預設搜尋　即時搵資料
【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
2023/05/25
【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
2023/05/25
【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
【機迷熱話】Sony PS5串流掌機Project Q　無線耳機Earbuds登場
2023/05/25
【機迷熱話】Sony PS5串流掌機Project Q　無線耳機Earbuds登場

你可能感興趣

【Microsoft Build】Microsoft Bing將登陸ChatGPT作預設搜尋　即時搵資料
09:57 2023/05/24
【Microsoft Build】Microsoft Bing將登陸ChatGPT作預設搜尋　即時搵資料
【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
12:27 2023/05/25
【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
11:47 2023/05/25
【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
科技產品 張天賦 耳機 Dyson

下一篇文章

【支付卡安全】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）
【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）
【機迷熱話】Sony PS5串流掌機Project Q　無線耳機Earbuds登場
【機迷熱話】Sony PS5串流掌機Project Q　無線耳機Earbuds登場
【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
【支付卡安全】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡
【支付卡安全】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡
【WWDC 2023】Apple邀VR技術專家、媒體參與　頭戴式裝置成本料超過12,500元
【WWDC 2023】Apple邀VR技術專家、媒體參與　頭戴式裝置成本料超過12,500元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款