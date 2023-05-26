【宏觀術數@iM網欄】一圖從易經卦象 詳談到九運風水選宅

玄空風水九運臨近，今期起再步為大家再詳談九運的趨吉避險策略。

首先，最近一宗較為注目的科技新聞為SpaceX火箭升空，其中一位飛行成員沙特乳癌學者巴納維（Rayyanah Barnawi）成為該國首名女太空人。女太空人在各國屬於很普遍，但於較保守的中東國家，女性駕駛執照也是2018年才簽發就顯得進步。

當然女性在世界政壇和各個領域早已不只撐起半邊天，讀者可能會問這個術數有關繫嗎？原來女性掌權是玄空風水九運其中一個徵驗，其他的會再以合適例子詳細介紹。

▲ 右一為巴納維（Rayyanah Barnawi）

開始時序和徵驗：

明年2月4日立春後，玄空飛星風水進入九運主運，依據《易經》卦象為離卦當旺，於「人倫」代表「中女」，暗示未來20年中年女性各個領域會更為舉足輕重。其理論是以八卦代表八個不同元運輪流當旺，以往本欄於2020年星運轉移時已介紹過符合九運離卦將會乘時興旺的一些物象和事情如基因工程、核聚變技術、地熱，以至於文化藝術、直播媒體或明麗色彩的鳥類等，至於去到「人倫」的類象，九運離卦其象為「中女」即中年女性大家都易於明白，可以留意者為現代人類平均壽命提高不少，所談及年齡（中年）相對於古代會相對提高的，過往幾年不同國家地區都出現較年輕女性領導人，惟好像均較短促便匆匆退下舞台，相信待明年以後女性掌權情況應會更為明顯和持續，蓋此屬於天運所趨的大勢也。

下表列出了易經八個卦象所代表的人倫和類象作參考，其中卦數所示為後天八卦的數並配合方位方便查閱。

卦數 一 二 三 四 六 七 八 九 卦象 坎 坤 震 巽 乾 兌 艮 離 五行 水 土 木 木 金 金 土 火 人倫 中男 母 長男 長女 父 少女 少男 中女 方位 北 西南 東 東南 西北 西 東北 南 九運 零正 水 水 水 水 山 山 山 山

第四行為易經八卦所代表人物，現時為玄空飛星八運最後一年，過往二十年得旺者為「少男」，可以看到不少男組合於娛樂界大受歡迎，隨著時移世易，未來實力派歌手（特別女性歌手）應該會更為突出。

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風水選宅 先看大局

除了不同趨測預測以外，更重要的為第五和第六行列舉八卦所代表的方位和於九運來臨時的零正選擇。由於現時正值元運最後一年，朋友們在置業和選擇新居所時都特別關注是否能於下個元運仍然興旺。筆者將於往後文章以深入淺出方式解釋一些不懂術數朋友也可以考慮的原則，方便大家作選擇。

首先，選擇居所或辦事處， 第一要訣是環境風水能藏風聚氣，山水能配合元運。

風水有不同派別方式，對元運的重視程度和計算開始結束時間亦有不同，其中以玄空風水最重視時間和空間的相互配合，對每個元運中宅基周圍的山水配置和坐向有一定要求。以九運來說，讀者可以參考上表第五和六行所列出的山和水配置來選擇地區，例如九運最佳配置是北方有水，南方有山為最佳，其次東南方有水，以至於西南方和東方見水都較利財源。而山星主人丁，南方以外，以西北、西方和東北方見山均屬有利。當然，前提是山和水都必須是形劫秀麗有情的，如果是窮山惡水均視之為煞，會帶來各種不利。

在現實世界並沒有可能會八個方位都能夠配合，於玄空風水另有方式以迴避不利山水的影響，稍後看看如何簡單介紹操作方式。

另外，其他關於坐向和時序選擇亦會抽時間給大家作參考。

▲ 明暸八個方位山水零正配置，於選宅時先判斷大環境是否合適

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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