【ESG】低碳ESG基金湧現 派息率達6厘

▲ 本港出現首隻ESG強積金，專攻低碳

綠色經濟的大潮銳不可擋，當中又以減碳淨零排放為最逼切的議題，市面亦湧現主打低碳的ESG（環境、社會及管冶）零售基金，例如滙豐（HSBC）旗下兩隻低碳孖寶產品、以致本港首隻ESG強積金（MPF）、永明強積金環球低碳指數基金等。專家指，個別低碳股票基金今年升逾5%，而低碳債券的派息率更達6厘，凸顯攻守兼備。

凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本報查詢指，在港交所（00388）掛牌的ETF，專攻低碳暫僅有1隻，由恒生投資管理的恒指A股通低碳指數ETF（03038）；再計及證監會認可的互惠股債基金，共有6隻，分別由安盛環球ACT新興市場低碳短期債券、東方匯理系列淨零排願景歐洲股票、滙豐環球低碳債券、滙豐環球低碳股票、以及永明資產管理環球低碳指數基金。

莫偉民認為，減少碳足跡是全球多國的共同目標，以上6隻ESG基金中，涉及不同資產類別和投資地區，當中有兩隻是債券基金，其餘4隻是股票基金。

●收息一族可留意低碳債券基金 年化息率可達6%

莫偉民表示，專攻減碳的ESG產品，基金經理在其投資範圍選股，基金表現跟市場相約。如以往績較長的基金為例，年初至今滙豐環球低碳股票升約5.6%；至於希望收息的投資者，可留意低碳債券基金，滙豐環球低碳債券基金年化息率可達約6%，今年的總回報為1%。



低碳基金被歸類為氣候變化或環境類別的主題式產品，莫偉民又說，雖然聯儲局的加息周期接近尾聲，但暫時未有空間轉向減息，貨幣政策維持緊縮，投資部署宜較保守。唯其如此，由於美國以外的成熟市場走資壓力有所緩和，環球基金風險較分散，或可捕捉更多機遇，故值得看高一綫。

眾產品中，莫偉民舉「施羅德環球氣候變化策略基金」為例，基金涉獵多個主題，包括潔淨能源、能源效益及可持續運輸等。地區分布上，較重倉美國，佔約44%；近期升勢不錯，且被廣泛討論及有「股神效應」加倉的日本，佔約11%，其餘的分散於其他成熟市場等。

●專家推介多元資產混合基金 除涵蓋股債 亦涉足黃金

此外，若涵蓋市面逾百隻ESG基金，莫偉民以專攻多元資產的基金為首選推介。他拆解，美息快見頂，另一類受惠的資產是債券。展望下半年，針對希望收到派息的防守族，可考慮多元資產混合基金，例如「貝萊德的ESG多元資產基金」，這產品除了持有股票及債券之外，也涉足黃金，約佔組合4%。正因聯儲局或暫緩加息，面對銀行業及債務上限的風險仍在發酵，黃金有望得到上升動能。何況基金融入ESG元素，是全球大勢所趨，整個組合是作長遠投資的不錯選擇。

莫偉民補充，上述貝萊德基金的派息率約為4%，大致上平衡資本增值及追求收入，冀穩守突擊。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君





