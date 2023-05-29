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【百度9888】百度彈高逾4%　李彥宏：未來50%工作將是「提示詞」工程　籲先進AI國家防止AI失控

股市 09:56 2023/05/29

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百度 （09888） 創辦人李彥宏在中關村論壇演講時提及，人工智能大模型重新定義人機交互方式，令電腦可以理解自然語言。李彥宏續稱，自然語言人機交互會帶來「提示詞（prompt）」革命，未來10年將有50%工作是提示詞工程，人類薪酬水平取決於提示詞寫得好不好，而不是取決於代碼寫得好不好。

百度彈高4.5%，新造121.7港元，成交2.35億港元。

李彥宏舉例，若想查公司4月份有哪些產品的毛利率，超過疫情前水平，在過去很可能需要助理花半天時間才能獲得。今天，如果電腦能懂自然語言，一秒鐘之內就可以交出表格。

他預期未來的應用都是通過自然語言的提示詞來調動原生AI應用實現的，「提出問題比解決問題更重要。我們的教育要教孩子提出問題，而不僅僅是解決問題。」

李彥宏籲先進AI技術的國家制定規則防失控

李彥宏稱，全球都留意發展通用人工智能（AGI）會否令人類被AI取代，而他認為把機器變成人，不應該是努力的方向。

機器很多方面會比人強，但機器變不成人，也沒必要變成人。機器會越來越聰明，能夠幹的事越來越多，效率會越來越高，我們需要與機器共生，而不是二元對立。

那麼，如何防止失控？人工智能技術飛速發展過程中，確實有可能出現對人類不利的方向。防止失控，需要擁有先進AI技術的國家通力協作，從人類命運共同體的高度來制定規則。

OpenAI CEO撐加強監管，可見【下一頁】

百度即將推出「文心大模型」3.5版

李彥宏重申，越來越多人認同人工智能將帶來第4次產業革命，預計未來所有應用都將基於大模型來開發，每一個行業都應該有屬於自己的大模型，並會深度融合到實體經濟當中去，大模型「賦能千行百業，助力中國經濟開創下一個黃金30年。」

在百度發展方面，他提及公司之所以可在3月發布「文心一言」，是因為早在2019年就發布「文心大模型」1.0版本，此後已迭代到2.0、3.0，很快會再推3.5版。

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【文心一言】百度半日曾升6%　李彥宏內部講話曝光　與ChatGPT差距有幾多？

記者：伍鍵文

百度集團—SW（09888） 港股 經濟 李彥宏 記者
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