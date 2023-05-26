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【港元定存】港元半年定存息最高4.18厘 大跌市穩賺息17萬

17:12 2023/05/26

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港元半年定存4.18厘將於5月底到期

本周雖僅得4個交易天，但港元定期存款的搶存戰突升温，因發鈔行自第二季以來首次加息，渣打香港（02888）推3個月及半年4.08厘，市料大行突擊推超高息，中小行將被迫掉頭跟加迎戰。

搶存戰升溫發鈔行出招  渣打自4月首加息  3個月及半年4.08厘

全周有11間銀行加減港元定期存款息，當中6加3減，另兩間加完又減頻密調整。先說加息，最吸睛的是，渣打自4月以來首次出招，推3個月及半年4.08厘，但有額外要求，須全新優先私人理財或優先理財客戶，門檻為50萬元新錢。

花旗勁加3個月0.39厘至破頂4.14厘  創興新推3個月4厘 門檻50萬  留意附帶條件

花旗更全面加息，3個月勁升0.39厘至4.14厘，頓變破頂息；創興則新推3個月享4厘息，門檻50萬元，須合資格全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」，分別為︰（1）成功開立創興網上銀行、或（2）成功申請信用卡、或（3）完成投資風險及脆弱客戶評估問卷，優惠至6月底。富邦全面加0.2厘，目前3個月、半年及1年齊為3.9厘；集友調升3個月0.1厘至3.7厘；上商加1年期0.2厘至3.38厘。

反觀，素來打高息牌的3間中小行，卻連續兩周減息，信銀國際微削3個月0.05厘至3.8厘。建行亞洲減現有客戶3個月0.05厘至3.9厘，最近又把門檻從300萬元大幅提高到500萬元；幸而力保全新或升級至指定理財戶的4厘息，且維持入場費100萬元。大新（02356）更撤3厘息，降低4個月、5個月、半年、9個月及1年0.2厘，劃一至僅得2.9厘。

至於大眾財務短加長減，1年微削0.05厘至3.7厘；大眾銀行加完又減，1年削0.2厘至3.5厘。

超高息多於5月底到期  華僑永亨6個月4.18厘  存800萬計及獎賞  全期袋息17萬

展望後市，仍取決於美息等變數，聯儲局主席鮑威爾於上周五（19日）突放鴿，暗示6月中暫停加息；但儲局剛公布5月份議息紀錄，官員就加息呈大分歧。可是，專家提醒，美息已見頂，港息的升勢料受限；且須注意不少超高息將於5月底到期，例如華僑永亨6個月享4.18厘，入場費100萬元，以存款上限800萬元計，再連同向全新宏富理財戶獎賞3,000元，全期賺息逾17萬元。

而早前拆息飈升，市場消息指，因有銀行替不同客戶作支付和收款時間錯配，須在同業市場拆借大額資金；這現象於過往不時出現，但現時銀行體系總結餘已跌穿450億元，創14年新低。疊加派息高峰期，彭博早前指由6月至8月期間，中資等合共派息810億美元（折合逾6,300億港元），遂令拆息挾高，港元搶手，港滙升上7.8水平。

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專家：長息未破4厘  1年定存息難重演去年底搶至5厘

然而，專家料1年定存息不會像去年底搶高至5厘，現時長息未破4厘，除非再明顯走資。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，由於最近港元拆息走高，加上半年結粉飾櫥窗效應，不少銀行提升其存息；但相信半年結後，定存息會逐漸回落。而現市況客戶對3個月存期的存款興趣較大。

1個月拆息終止兩連跌，報4.38厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.63厘。陳志偉預期，港元拆息在6月底前約在4 至 5厘區間上落。

高息榜執位  花旗3個月4.14厘居首  富邦1年3.9厘取代大眾財務稱冠

此外，本周的高息榜，以3個月及1年再有大執位。先說3個月期，花旗突擊推4.14厘的破頂息，頓晉級榜首。1年期因富邦加至3.9厘，取代大眾財務而榮登一哥；去年瘋狂搶錢猛加息的富邦，今年較忍手，對上一次加已是4月初。而花旗重手加短中長息，罕有在3個月、半年及1年的高息榜佔一席位。

綜觀各存期的高息榜︰
7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，優惠至6月底

1個月呈雙冠王︰
＊富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元；5月底屆滿
＊滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元
3個月︰花旗 4.14厘
半年期︰華僑永亨 4.18厘（優惠至5月底）
1年期︰富邦 3.9厘
2年期︰招商永隆 3厘

單以4大行較量，市傳滙豐近日向個別特選客「枱底」加3個月到4.6厘，但不知超高息是否仍有，故只以其網站的牌價息作比較。再者，據報其他銀行在個別分行每天推快閃超高息，或稍縱即逝，惟本網只以各業界公開發布的牌價息率作參考。

渣打:4厘超高息僅適用指定客群  須符特定要求

渣打回應本報查詢指，港元3個月及半年定存的相關息率只適用於指定客群，並有特定要求，定存息率可高達4厘只限優先私人理財客戶；4.08厘只適用全新優先私人理財或優先理財客戶。

而渣打對上一次調整港元定存息是4月18日，當時是全面減0.2厘；但最近卻連環推4厘或以上超高息，分別為︰3個月及半年定存息至4.08厘，起始金額為50萬元新資金，上限150萬元，適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」客戶於分行辦理。至於門檻較低，10萬元起存額，3個月及半年亦加至4厘，只限「優先私人理財」客戶於分行辦理。

比拼4大行︰
3個月︰

渣打4.08厘（須全新優先私人理財或優先理財客戶，門檻50萬元新錢）
渣打4厘（優先私人理財客，門檻10萬元新錢）

滙豐及中銀香港（02388）3.1厘

恒生（00011）3.09厘
渣打3厘（只供中小企客戶）

半年期︰
渣打4.08厘（須全新優先私人理財或優先理財客戶，門檻50萬元新錢）
渣打4厘（優先私人理財客，門檻10萬元新錢）
中銀、滙豐及渣打3.2厘（渣打門檻是10萬元）
恒生3.19厘

1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘
恒生3.1厘

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

恒生銀行（00011） 富融銀行 大新銀行（02356） 上海商業銀行 集友銀行 創興銀行（01111） 渣打集團（02888） 港元 花旗銀行 華僑永亨銀行

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