【生成式AI】Photoshop「AI填色」新功能　桌面測試版可用

▲ PhotoshopAI填色新功能已經可在桌面測試版中使用。例如，用戶可於影像空曠處擺放一部車及增加水窪，並讓雲朵形狀變成汽車型態。

由ChatGPT、Midjourney等生成式人工智能（AI）掀起的大戰愈趨激烈，在AI創新方面擁有10多年歷史的Adobe，最近亦宣布將Adobe Firefly所支援的「生成式填色」（Generative Fill）功能加入Photoshop。現時，PhotoshopAI填色新功能已經可在桌面測試版中使用，料2023年下半年全面推出。

該「生成式填色」功能可以讓用戶在不破壞原圖像的前提下，透過簡單的文字指令，在短短幾秒鐘增加、擴展或移除圖像內容。例如根據官方釋出的示意圖顯示，在輸入指令後，可以在影像空曠處可憑空出現一張衝浪板；而另一例子就是，於影像空曠處擺放一部車及增加水窪，並讓雲朵形狀變成汽車型態。

還有用戶在Twitter展示，用Generative Fill功能生成日系二次元插畫：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【ChatGPT App】香港有份？ iPhone版ChatGPT 擴展支援40多個國家

【Microsoft Build】電腦版ChatGPT登場 Windows 11獲AI助手加持

Adobe Firefly為今年3月推出的生成式AI模型集，是次Adobe更將其直接加入設計流程中。Photoshop測試版為首個深入整合Firefly的應用，未來將會逐步擴大，變革Creative Cloud、Document Cloud、Experience Cloud及Adobe Express之間的工作流程。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：