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【衣櫃斷捨離】呢3種衣物可以立即掉 騰出空間 香港女性平均擁有109件衣物

理財智慧 17:22 2023/05/26

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踏入夏季開始不少人都開始換季，整理衣櫃。不過實在太多衣服，難以整理。有件衫從未穿過，但買的時候實在太喜歡，這件衫雖然很舊但可以當家居服穿 ; 現在太肥無法穿，等減肥成功便可以穿。這些是不是你的寫照呢 ? 根據綠色和平的調查顯示，香港人在購物時往往衝動消費。當中20至49歲的人口平均浪費了達39.4億元在購買衣物上。調查還發現，香港女性平均擁有109件衣物。今年由源頭開始，謹慎消費，避免購買以下3款衣物，將舊衣物又不穿的衣服，統統掉去，不再讓自己重複犯錯。

重複的衣物

如果你打開衣櫥時發現有多於兩件相同款式的衣服，就需要注意了！即使每件衣服都有其獨特之處，但避免重複購買同樣元素的衣服可避免浪費金錢和佔用空間。

從未穿過的衣物

如果你在整理衣櫥時發現有些新衣服竟然過了一季仍未穿過，就要想想自己是否因為折扣而買了不需要或不合身的衣服。如果你捨不得這些新衣服，可以考慮轉贈給其他更有需要的人。

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不合身的衣服

一件不合穿的衣服，無論如何你故都會避免去穿著。所以趁假期在家好好穿起你認為不太適合自己的衣服，仔細看一看，然後狠心掉棄，不讓這些衣服霸佔空間。

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責任編輯：陳玉蓮

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