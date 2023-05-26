【科技股女股神】Cathie Wood 完美錯過Nvidia今年升勢　1月ARKK提前落車

▲ 【科技股女股神】Cathie Wood 完美錯過Nvidia升勢 今年1月ARKK提前落車

人工智能、圖像芯片大廠英偉達（Nvidia，美：NVDA）財年首季業績亮眼，年初至今更已累升1.6倍，為股東賺大錢。不過，曾被稱為「科技女股神」的Cathie Wood，其旗艦ARK創新主動型ETF（美：ARKK）於今年1月清倉Nvidia，完美錯過Nvidia今年絕大部分升浪。

彭博報道，ARKK於去年10月仍持有約75萬股Nvidia，但11月下旬已大幅減磅至3.9萬股，今年1月中更悉數減持。

ARKK在2014年成立時，Nvidia已是基金主要持股之一。當旗艦基金清倉Nvidia後，Cathie Wood今年2月曾提及，當時股價為234美元的Nvidia市盈率約50倍，估值相當高。

至周四（25日），Nvidia最新股價報379.8美元。

彭博引述消息指，Cathie Wood另外4家規模較小的ETF仍持有Nvidia股份月，價值約1.5億美元。

曾自詡是新納指 今年表現遜「舊納指」

ARKK 去年表現欠佳，全年大跌67%，但毋阻基金錄得新資金流入。隨今年美股氣氛因加息周期尾聲而改善，ARKK價格也從低位反彈，Cathie Wood 曾自詡ARKK將是「新納斯達克指數」，讓投資者更好地長期參與創新趨勢。不過，ARKK年初至今累升26%，仍然跑輸納指同期的28%升幅。

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編輯：麥德銘