Trip.com 推多項超級優惠 海洋公園門票買一送一 $299入住嘉湖海逸酒店

暑假將至，又是一家大小盡情享受家庭樂的時候，Trip.com 將於 2023 年 5 月 29 日至 6 月 2 日（周一至周五）推出「5.29 夏日狂賞」，發放多項超級優惠，包括最火熱的快閃限量酒店及當地體驗，以及熱門旅遊目的地特惠機票，並會每晚發布各種超值優惠代碼，包括限量高鐵優惠代碼以及夥拍Mastercard® 推出的機票優惠代碼，密鑼緊鼓計劃暑期活動的朋友記得鎖定活動時間，準時競搶。

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Trip.com「5.29 夏日狂賞」詳情：

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在最矚目的快閃限量酒店優惠中，Trip.com 精選港澳台 9 間酒店優惠進行限量競搶。由 2023 年 5 月 29日至 6 月 2 日，每天均有不同的酒店提供超值優惠，於上午 10 時開放予 Trip.com 會員競搶。優惠包括以超低價（稅前，下同）299元入住香港嘉湖海逸酒店，以999元入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，以999元 入住澳門四季酒店或 JW 萬豪酒店， 以及以999元入住台北士林萬麗酒店或以499元入住台北大直英迪格酒店等。名額有限，先訂先得。



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除快閃酒店優惠外，Trip.com 會員於同一時間亦可競搶香港及澳門的熱門玩樂體驗門票快閃優惠，爭奪香港海洋公園雙人票、澳門旅遊塔 360 °旋轉餐廳自助午餐、挪亞方舟豐盛閣餐廳海鮮自助晚餐、香港萬怡酒店 MoMo Cafe 自助烤肉晚餐、新濠影滙水上樂園門票買一送一優惠，「東方之珠」維港遊四折優惠，以及以低至10 元的超值價格購買 Trip.SIM 4 日旅行數據漫遊電話卡等。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。



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想在暑假飛一轉日本瘋狂購物打卡？抑或到寶島台灣嚐盡地道美食？不要錯過 Trip.com 的超值限量機票！由 5 月 26 日至 6 月 10 日，Trip.com 會於活動網站推出香港航空特惠機票供用戶競搶，包括低至1,500元（不含稅，下同）的來回大阪機票、五六折東京機票，以及低至600元的單程台北機票等，機票出發日為5 月 26 日至 7 月 13 日，讓你盡情享受暑假旅遊樂。



而於 5 月 29 日至 6 月 2 日每晚 9 時，Trip.com 將發布 Mastercard 專享限量機票優惠代碼，用戶成功在活動頁搶得優惠代碼後可於翌日晚上 11:59 前以該指定優惠代碼並以香港或澳門發行之萬事達卡結賬，即享滿1,000元減 500元或200元優惠。Trip.com 亦會於 5 月 29 日至 6 月 2 日每晚 9 時派發高鐵優惠代碼，成功搶得之用戶可於翌日晚上 11:59 前以該指定優惠代碼預訂，享受滿51元減50元的優惠。此外，限量景點門票、自助餐及美食產品優惠代碼則會於於 5 月 29 日晚上 9 時開搶，成功搶得優惠代碼之用戶可享滿200元減100元或500元減50元，以及指定自助餐、美食產品滿300元享 95 折的優惠。優惠名額有限，先搶先得，搶完即止。





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責任編輯：陳詠妍