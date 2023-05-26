摩根大通正開發類似ChatGPT的AI服務 為客戶提供投資建議

據《CNBC》報道，摩根大通正在開發一種類似ChatGPT的軟件服務，利用一種具破壞性的人工智慧（AI）形式為客戶提供投資投資。

據產品商標申請文件顯示，該系統名為IndexGPT，並將利用「人工智慧的雲端運算軟體"來"分析和選擇符合客戶需求的證券」

去年OpenAI的ChatGPT在網上爆紅，逼使各行各業面對AI帶來的挑戰。

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這項技術對金融行業具有潛在的影響，並引發科技巨頭和銀行之間的競爭。儘管金融顧問一直擔心技術的到來可能取代他們在市場中的角色，但迄今為止，這種擔憂尚未完全實現。然而，摩根大通可能成為首間直接向客戶推出類似ChatGPT產品的金融巨頭。

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這項技術在金融領域有各種可能的應用。高盛和摩根士丹利等銀行已經開始對其進行內部測試，包括幫助高盛工程師創建代碼或回答摩根士丹利財務顧問的問題。

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