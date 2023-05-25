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G7國家官員下周舉行會議 審議人工智能工具帶來的問題

環球政經 16:56 2023/05/25

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日本周五（26日）表示，七國集團（G7）國家官員將在下周舉行會議，審議ChatGPT等生成型人工智能（AI）工具帶來的問題。

包括美國、歐盟和日本在內的七國集團領導人上周同意創建一個名為 「廣島人工智能進程 」的政府間論壇，圍繞快速增長的人工智能工具辯論問題。

日本通信部長松本剛明說，七國集團的政府官員將於5月30日舉行第一次工作級別的人工智能會議，並考慮知識產權保護、虛假信息和如何治理該技術等問題。
 

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此次會議是在全球科技監管機構衡量Mircosoft支持的OpenAI(MSFT)的ChatGPT等流行人工智能服務的影響時召開的。歐盟即將頒布世界上第一部關於人工智能的重要立法，激勵其他國家政府考慮應該對人工智能工具適用哪些規則。

日本作為今年G7的主席國「將領導G7對生成性人工智能技術的響應性使用的討論」，松本補充，論壇希望在年底前為各國元首提出建議。
 

在上周的廣島七國集團峰會上，各國領導人還呼籲制定和採用國際技術標準，以保持人工智能的「可信性」和 「符合我們共同的民主價值觀」。

松本在例行新聞發布會上說，七國集團人工智能工作組將尋求經濟合作與發展組織的意見。

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記者：張瑋婷

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