  • 29°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福特CEO：比亞迪等中國車企是其最大電動車對手 而非Tesla

環球政經 16:58 2023/05/26

分享：

分享：

福特汽車（美：F）行政總裁Jim Farley表示，中國汽車製造商是他們在電動車領域最大的競爭對手，而非美國的龍頭Tesla（美：TSLA）或通用汽車（美：GM）。

Farley指，中國電動車公司，如巴菲特支持的比亞迪（01211），特別是電池化學和其他新興技術方面，領先大型美國汽車製造商和初創企業。

比亞迪是一家成功在中國和歐洲開發和銷售電動車的中國汽車製造商，也是中國銷量前五位的汽車製造商之一。

比亞迪和其他中國汽車製造商在政府的支持下取得顯著增長，Farley提到，該公司在電池技術方面具優勢，尤其是比當前美國行業標準的鋰離子電池更好的鋰鐵磷酸鹽電池（LFP）技術。

 

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同時，福特與中國的寧德時代（深：300750）合作，在美國密歇根州建立一個35億美元的新工廠，生產更便宜的電池。然而，該合作協議由於中美關係緊張而受到批評。

Farley警告，如果政治因素阻礙了更便宜的電動車技術在美國的應用，消費者將面臨更高的價格。他表示，他們必須在國內解決這個問題。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

比亞迪 電動車 汽車 寧德時代（深：300750） 密歇根 福特 港股 巴菲特 Tesla 銷售

上一篇文章

摩根大通正開發類似ChatGPT的AI服務 為客戶提供投資建議

下一篇文章

美銀分析師：呼籲「買日本」為時尚早 策略或明年更適用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

講價到凌晨　業主願減價9%沽貨　將軍澳中心兩房戶660萬成交
講價到凌晨　業主願減價9%沽貨　將軍澳中心兩房戶660萬成交
【好去處】西貢荃灣周末市集本周登場 市民可免費入場
【好去處】西貢荃灣周末市集本周登場 市民可免費入場
巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎?
巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎?
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款