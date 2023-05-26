福特CEO：比亞迪等中國車企是其最大電動車對手 而非Tesla

福特汽車（美：F）行政總裁Jim Farley表示，中國汽車製造商是他們在電動車領域最大的競爭對手，而非美國的龍頭Tesla（美：TSLA）或通用汽車（美：GM）。

Farley指，中國電動車公司，如巴菲特支持的比亞迪（01211），特別是電池化學和其他新興技術方面，領先大型美國汽車製造商和初創企業。

比亞迪是一家成功在中國和歐洲開發和銷售電動車的中國汽車製造商，也是中國銷量前五位的汽車製造商之一。

比亞迪和其他中國汽車製造商在政府的支持下取得顯著增長，Farley提到，該公司在電池技術方面具優勢，尤其是比當前美國行業標準的鋰離子電池更好的鋰鐵磷酸鹽電池（LFP）技術。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同時，福特與中國的寧德時代（深：300750）合作，在美國密歇根州建立一個35億美元的新工廠，生產更便宜的電池。然而，該合作協議由於中美關係緊張而受到批評。

Farley警告，如果政治因素阻礙了更便宜的電動車技術在美國的應用，消費者將面臨更高的價格。他表示，他們必須在國內解決這個問題。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機