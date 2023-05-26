多家中企停購　含美光晶片模塊

中國網信辦05月21日宣布，晶片公司美光公司(Micron) 產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，影響國家安全。其在華銷售產品未能通過網絡安全審查，禁止國內關鍵訊息基礎設施的營運者採購美光的產品後，包括浪潮集團和聯想集團（00992）在內，多家中國大型伺服器製造商，已要求供應商暫停發送含有美光晶片產品的模塊(modules)。

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美光公司(Micron)是美國最大的記憶體晶片製造商，內地市場是美光的主要收入來源之一。

《南華早報》報道指，伺服器所使用的內存記憶體模組，其動態隨機存取記憶體(DRAM)晶片已經大宗商品化，通常是由美光及三星電子供應，因此內地供應商需要更多時間才能對採購的替代品進行技術調整。

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編輯：譚翠兒