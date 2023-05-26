美銀分析師：呼籲「買日本」為時尚早 策略或明年更適用

雖然日本股市攀升至30年來的高位，但美國銀行策略師認為，現在「買入日本（Buy Japan）」仍為時過早。

美國銀行策略師預計，日本貨幣將進一步貶值。儘管日本銀行的超鬆貨幣政策與其他全球央行維持高利率政策形成鮮明對比，但該策略師表示，買日股和日圓的策略可能適用於明年而非今年。

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美國銀行預計，「買入日本」可能是2024年的交易策略，前提是日本可實現良性的通脹循環，並且當地政府推動國內資本開支和對外直接投資。

由於日本對外直接投資的赤字，即對外直接投資超過對內直接投資的金額，美國銀行預計，日圓將在今年第三季進一步貶值至1美元兌143日圓。

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美國銀行強調，日本銀行堅持現行貨幣政策立場，以及對收益曲線控制（YCC）的框架，直到2024年第二季。保持這樣的貨幣立場目前對股市來說是好消息，但隨着全球央行繼續加息以控制通脹，將對日圓造成進一步壓力。

日本的經濟復甦滯後，加上日本銀行的耐心態度對日本股市雖是正面，但對日圓則是負面的。

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