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【英國通脹】Sainsbury's行政總裁：沒從高價中獲利

商業 16:29 2023/05/26

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英國連鎖超市Sainsbury's行政總裁Simon Roberts說，他們並沒有以高通脹作掩飾，故意提高價格以牟取暴利，相反地，超市因為想壓低價格而減少了利潤。

【英國通脹】英4月通脹率8.7%　降幅不似預期

截至今年3月，Sainsbury's的稅前利潤為6.9億英鎊（約66.8億港元），低於上年的7.3億英鎊（約71億港元）。

雖然英國整體通脹率已降至8.7%，能源價格和部分食品批發價亦已開始回落，但食品價格卻仍然居高不下，高達19%。

Tesco稅前利潤減半

Ged Futter是另一連鎖超市Asda的前高級採購員，現職零售業分析師，他表示，超市「賺取」利潤的說法是錯誤的，整個行業的利潤都正在下降。「現時並無任何證據顯示有超市正在牟取暴利，反而他們正在吸收高出了的成本。」他說，去年大型超市的利潤或虧損都在減少，英國最大連鎖超市Tesco的稅前利潤為10億英鎊（約96.7億港元），是上年收入的一半。

Futter表示，超市行業的利潤率低於5%，遠低於食品製造業，與此同時，農業成本上漲了30%，顯示農民和零售商正在消化部分價格上漲。

分析師指，超市行業的利潤率低於5%，遠低於食品製造業。

過去幾天，幾間超市同時宣布麵包、牛奶和牛油等食物減價。Simon Roberts說，去年Sainsbury's員工的加薪幅度超過10%，導致價格上漲，但現時已鎖定薪酬，同時他期望能源和食品等成本可以繼續下降。

他說，Sainsbury's已推出全新自家品牌Stamford Street，給消費者提供更多便宜之選，該系列將包括200種產品，包括皇帝蝦和意大利芝士雲吞等新選擇。

【在家工作】倫敦上班族每周上班2.3天　長遠減生產力

責任編輯：歐陽佩

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