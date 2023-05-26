長城汽車指控 比亞迪汽車不符合排放標準

長城汽車（02333）25日發布聲明，聲明指今年4月11日長城汽車向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料，就比亞迪（01211）「秦PLUS DM-i」、「宋PLUS DM-i」兩款車型採用常壓油箱，涉嫌整部車輛蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。長城汽車有關部門就其檢舉進行初步審查，經審查予以立案，目前長汽正密切關注該立案及處理進展。

比亞迪上述兩款車為新能源和SUV市場暢銷車型，今年首4個月銷量達到11.92萬及12.75萬輛，佔比亞迪整體銷量15.64%及16.73%，兩款車合計佔比亞迪銷量約三分之一。

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比亞迪25日透過聲明作回應，鑑於長城送檢的車輛在檢測時，里程僅為450-670公里，而並非由第三方抽樣、保管及送檢，完成3000公里磨合後測試，因此，比亞迪認為其檢測報告無效，長城不能以此作為依據。更強調，公司產品及相關檢測在國家權威機構通過認證，歡迎有關部門隨時調查、取證和檢測。

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編輯：譚翠兒