【MPF】打工仔 滙豐強積金 即睇表現最佳的五項強積金成分基金

又到月尾，是時候回顧強積金表現。滙豐發表，表現最佳的五項強積金成分基金。該行預料2010年代的緊縮水平應該不會重現，亦有助緩和經濟衰退的嚴重程度。在中國，財政及貨幣政策預料會維持寬鬆，但未必有空間推出重大的新刺激經濟措施。在日本，央行推行的孳息率曲線管控框架很可能會逐步正常化。

表現最佳的五項強積金成分基金

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該行表示，儘管經濟數據紛陳，環球股市於四月上升。第一季盈利數據較市場憂慮的理想，有助支持風險胃納，尤其是已發展市場有多個行業傳出盈喜。投資者正評估央行的加息路徑，環球政府債券於四月走勢大致平穩。市場憂慮通脹居高不下，與加息對更廣泛經濟活動造成影響的論調互相矛盾，整體市況變動有限。另類投資方面，由於債券孳息率下跌，加上美元稍微轉弱，金價本月繼續上揚，而加密貨幣資產的投資氣氛略為好轉，延續年初至今的升勢。其他商品價格下降，因為經濟活動放緩令需求下降。

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責任編輯：陳玉蓮