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【NVDA】Nvidia黃仁勳現身台灣夜市　人工智能大熱衝上全球37大富豪、更勝馬雲

Hot Talk 16:29 2023/05/26

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英偉達（Nvidia，美：NVDA）首季季績報捷，股價一夜衝高24%，市值突破9000億美元大關。正當Nvidia成為全球最觸目的股份，公司靈魂人物、創辦人黃仁勳被發現現身台北夜市，輕鬆消遣。黃仁勳獲邀在台灣大學周六舉行畢業典禮致辭，有網民拍下他昨夜（25日）已在饒河街夜市買小食。

黃仁勳到訪台灣將出席3場公開活動，首場活動即是在台大發言，他將以英文為畢業生們勉勵與祝福。

黃仁勳1963年出身於台灣，1972年隨家人移民美國，1990年代創立Nvidia ，專攻圖像處理器（GPU）發展，近年隨虛擬資產、人工智能處理等應用大熱，GPU成搶手貨，Nvidia多款處理器都成為科企戰略採購用品。

Nvidia今年股價累升逾1.6倍，在財年首季業績公布後，黃仁勳身家單日增63.7億美元至340億美元，成為全球第第37大富豪，較阿里巴巴創辦人馬雲還高出3位。

有台灣網民上載Nvidia黃仁勳現身台北饒河街夜市買麻花捲（網絡圖片）

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