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OpenAI CEO突然轉軑 稱即使有新法律也不離開歐洲

環球政經 11:56 2023/05/26

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OpenAI首席執行官Sam Altman周五（26日）表示他們沒有離開歐洲的計劃，扭轉了先前的態度——他稱，如果人工智能法律太嚴謹，便會離開該地區。

Altman在Twitter上說：「我們很高興能繼續在這裡運營，當然也沒有離開的計劃。」

歐盟正在製定可能是全球第一套管理人工智能的規則，Altman周三（24日）表示，目前的歐盟人工智能法案草案是 「過度監管」。他威脅要退出歐洲，曾引起歐盟行業主管Thierry Breton和其他許多立法者的批評。

 

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過去一周，Altman在歐洲縱橫馳騁，與法國、西班牙、波蘭、德國和英國的高層政治家會面，討論人工智能的未來，以及ChatGPT的進展。他形容旅行是非常有成效的一周 ，就如何最好地監管人工智能進行了對話。

由Mircosoft（MSFT.O）支持的以人工智能為動力的聊天機器人ChatGPT，圍繞人工智能創造了新的可能性，圍繞其潛力的擔憂引發了興奮和震驚，令其與監管機構發生了衝突。

OpenAI周四（25日）表示，它將從100萬美元的基金中頒發10筆相等的撥款，用於確定人工智能軟件應如何治理的實驗，Altman稱這些撥款是 「如何民主地決定人工智能系統的行為」

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記者：張瑋婷

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