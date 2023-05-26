【免費活動】 海洋公園免費入場「Chill All Night」活動六月回歸 超震撼光影匯演+現場表演+趣味遊戲

響應「開心香港」活動，海洋公園精彩夜間饗樂體驗「Chill All Night」將於下月回歸。6月3日起，海洋公園一連四個星期六邀請訪客於晚上免費入場，在星空下觀賞多媒體光影匯演。

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首個匯演「光影頌」融合原創音樂及大型光雕投影表演，加上震撼的燈光效果和水幕特效，以及從海洋公園「夢幻水都」湖中甦醒的神秘精靈ANIMO，將引領大家一同踏上饒富意義的海洋探索之旅，讓你更加了解地球正在面臨的威脅和如何幫助保護環境。另一匯演「光影都會」則將帶你穿越夢幻般的超現實景觀，透過多媒體噴泉投影，以光影展現香港的歷史、多元文化及大自然之美。璀璨幻光與舞動噴泉將在你的眼前互相交織，勢必令你動容。



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遊人也可以於園內品嚐美食，其中可於「海洋奇觀」的海龍王餐廳，一邊品嚐由星級廚師主理的中菜，一邊欣賞5,000條珊瑚魚在你身旁暢泳的姿態；又或是到爐炭燒品嚐泰國農村傳統烹調風味的美食，定必讓你感受視覺與味覺的雙重驚喜。想與好友輕談淺酌，則可前往食尚水都小食亭，這裏將為大家提供薄餅、脆皮豬手及多款色香味俱全的小食；各式啤酒及特式雞尾酒，「食尚水都」酒吧一應俱全。



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除了精彩絕倫的大型光影匯演和令人垂涎的美食，海洋公園「Chill All Night」還有一系列精彩表演和遊戲攤位，讓你玩足全晚。離場前別忘記在「海濱禮品廊」選購精美禮品，為你的親朋好友送上驚喜。

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責任編輯：陳詠妍