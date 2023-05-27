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【科技一周回顧】ChatGPT官方App支援40＋國家　Microsoft AI助手「能力值」提升、支援50＋外掛

14:00 2023/05/27

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 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

iPhone版ChatGPT App上周在美國率先推出，OpenAI亦承諾在未來數周內擴展到更多國家。根據官方Twitter更新，iPhone版ChatGPT App擴展到英國、阿根廷、加拿大、法國、德國、阿爾巴尼亞等地可使用。

在ChatGPT AI技術加持下，微軟（Microsoft）不斷提升自家生成式AI應用「能力值」，來迎戰一眾科企巨頭如Google、Apple等。

國際電子商貿巨頭亞馬遜（Amazon）突然宣布，將從7月18日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。

Apple年度全球開發者大會（WWDC）將於美國時間6月5日至9日（香港時間6月6日至10日）舉行，所有開發者皆可免費參與。Apple最新在官網揭曉活動日程，包括keynote發佈會及Platforms State of the Union演講日程，並與開發者分享更多他們將會學習及體驗的資訊內容。

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