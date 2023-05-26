  • 28°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 21:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國信用評級　列入觀察名單

環球政經 12:11 2023/05/26

分享：

分享：

中誠信國際（CCXI）25日在一份聲明指出，將美國主權信用評級從AAA下調一檔至AA+，並將美國列入可能進一步下調其評級的觀察名單。

中誠信國際表示，美國政府面臨一些可能導致其信用惡化的風險。在最近的銀行業危機中，聯儲局的政策立場面臨多重挑戰，這可能會加劇經濟波動。

美國三大信貸評級機構之一，惠譽（Fitch Ratings）24日將美國信用評級列入負面信用觀察名單反映當前美國債務上限談判的不確定性，以及首次違約的可能性，並暗示若美國國會不同意提高債務上限的法案，可能會下調美國債務評級。

同為美國三大信貸評級機構之一的穆迪（Moody's）則表示，美國能否保住AAA評級關鍵看6月中旬對美國國債的付息。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：譚翠兒

開啟hket App，閱讀全文
穆迪 惠譽 評級機構 經濟 美國 國債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【好去處】西貢荃灣周末市集本周登場 市民可免費入場
【好去處】西貢荃灣周末市集本周登場 市民可免費入場
巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎?
巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎?
講價到凌晨　業主願減價9%沽貨　將軍澳中心兩房戶660萬成交
講價到凌晨　業主願減價9%沽貨　將軍澳中心兩房戶660萬成交
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款