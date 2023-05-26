美國信用評級　列入觀察名單

中誠信國際（CCXI）25日在一份聲明指出，將美國主權信用評級從AAA下調一檔至AA+，並將美國列入可能進一步下調其評級的觀察名單。

中誠信國際表示，美國政府面臨一些可能導致其信用惡化的風險。在最近的銀行業危機中，聯儲局的政策立場面臨多重挑戰，這可能會加劇經濟波動。

美國三大信貸評級機構之一，惠譽（Fitch Ratings）24日將美國信用評級列入負面信用觀察名單，反映當前美國債務上限談判的不確定性，以及首次違約的可能性，並暗示若美國國會不同意提高債務上限的法案，可能會下調美國債務評級。

同為美國三大信貸評級機構之一的穆迪（Moody's）則表示，美國能否保住AAA評級關鍵看6月中旬對美國國債的付息。

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編輯：譚翠兒