【雲音樂9899】雲音樂成本管控持續改善 首季淨收入按年跌5.2% 毛利潤升75%

雲音樂（09899）公布，截至今年3月底止，首季淨收入19.6億元（人民幣，下同），按年減少5.2%，按季跌17.5%。期內，毛利潤約4.39億元，按年升74.7%，按季升4.1%。

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雲音樂毛利潤增長主要得益於成本管控的持續改善。毛利率為22.4%，按年升10.2個百分點，按季升4.6個百分點，毛利率改善主要得益於成本管控的持續改善。

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雲音樂表示，首季對其直播服務實施了一些舉措，以提升核心音樂用戶的聽覺體驗和加強風控，相關舉措包含減少APP內的某些直播功能展示，及減少主播和公會的收入分成比例，令季度雲音樂社交娛樂服務淨收入有所下降。

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