韓亞航空乘客半空突開客機逃生門 9人需送院治療（有片）

南韓韓亞航空公司周五（26日）的一班客機被指在降落前，逃生門突然在半空中被打開，造成多達9人因事故需要送院治療。據悉，事件因一名男乘客突然開門所致。

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涉事航班為韓亞航空OZ8124，當地時間早上11時多由濟州島起飛。當地媒體及消息人士透露，在降落目的地大邱機場前，於12時45分左右，客機的其中一側逃生門突然被打開。

幸好客機當時已在降落中途，最終在逃生門打開狀態下安全抵達，並無人跌出客機。但逃生門突開導致強風吹入，使部分乘客受到驚嚇。機上當時乘載184名乘客，其中有9人因事故出呼吸困難等症狀，降落後獲送院。

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據悉，事發原因為一名33歲男乘客突然打開逃生門。當時有指機上多名機組人員嘗試勸阻，指客機已在降落，但勸阻無果後男子最終仍打開逃生門。

當地警方在客機降落後，已立即拘捕涉事男子，正在調查事件。警方指男子非醉酒狀態。而且並無同行者，他仍未肯交待事件。

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責任編輯：吳漢培