  • 29°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國4月份銷售量按月增長0.5% 價格增長按月放緩至8.7%

環球政經 11:04 2023/05/26

分享：

分享：

根據官方數據，英國消費者上個月加快了消費步伐，截至4月的三個月裡，銷售量的增長是自2021年中期以來最多的，這表明通貨膨脹激增的影響有限。

國家統計局周五（26日）表示，4月份的銷售量比3月份增長了0.5%，三月天氣不佳，連日大雨導致購物者留在家中，銷售量下滑了1.2%。

在2月至4月期間，銷售額比前三個月增長了0.8%，這是自2021年8月的三個月以來的最大增幅。

【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇 簡約悠然舒適家居【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

同場加映【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

Deloitte德勤的零售主管Oliver Vernon-Harcourt指，盡管通脹壓力持續存在，但4月份的零售額出現了令人驚訝的上揚。他又稱：「對許多人來說，經濟環境仍然非常艱難，但消費者的信心正在從過去一年的歷史低點慢慢改善。」

4月份的價格增長從3月份的10.1%放緩至8.7%，但這比預期的要小，而且衡量基本通脹的標準也在上升。4月份的零售額比去年同期下降了3.0%，比路透社調查的預測降幅更大。

英國央行行長Andrew Bailey周三（24日）表示，通貨膨脹可能在未來幾個月內被證明是 「粘性和頑固的」。

同場加映【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
AG Acquisition NOVO LAND 歷史科 財務自由 銷售 德勤 經濟 港股 家居 壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎?
巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎?
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
講價到凌晨　業主願減價9%沽貨　將軍澳中心兩房戶660萬成交
講價到凌晨　業主願減價9%沽貨　將軍澳中心兩房戶660萬成交
【好去處】西貢荃灣周末市集本周登場 市民可免費入場
【好去處】西貢荃灣周末市集本周登場 市民可免費入場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款