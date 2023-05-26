英國4月份銷售量按月增長0.5% 價格增長按月放緩至8.7%

根據官方數據，英國消費者上個月加快了消費步伐，截至4月的三個月裡，銷售量的增長是自2021年中期以來最多的，這表明通貨膨脹激增的影響有限。

國家統計局周五（26日）表示，4月份的銷售量比3月份增長了0.5%，三月天氣不佳，連日大雨導致購物者留在家中，銷售量下滑了1.2%。

在2月至4月期間，銷售額比前三個月增長了0.8%，這是自2021年8月的三個月以來的最大增幅。

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Deloitte德勤的零售主管Oliver Vernon-Harcourt指，盡管通脹壓力持續存在，但4月份的零售額出現了令人驚訝的上揚。他又稱：「對許多人來說，經濟環境仍然非常艱難，但消費者的信心正在從過去一年的歷史低點慢慢改善。」

4月份的價格增長從3月份的10.1%放緩至8.7%，但這比預期的要小，而且衡量基本通脹的標準也在上升。4月份的零售額比去年同期下降了3.0%，比路透社調查的預測降幅更大。

英國央行行長Andrew Bailey周三（24日）表示，通貨膨脹可能在未來幾個月內被證明是 「粘性和頑固的」。

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記者：張瑋婷