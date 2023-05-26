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【券商點睇】大摩：料AI產品最快今年第四季推出 予金山軟件目標價38元 評級「增持」

股樓投資 15:53 2023/05/26

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摩根士丹利發表研究報告指，關注金山軟件（03888）即將推出的AI產品變現情況，予目標價38元，評級「增持」。該行引述管理層指出，金山辦公所即將推出的WPS AI，將參考Notion AI產品定價策略，反映ARPU（每用戶平均收入）將會有雙倍增長，管理層亦對WPS AI變現上升空間看法樂觀。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

大摩認為，金山軟件的AI產品表現似乎強勁，料於今年第四季或明年年初推出，取決於該公司大語言模型何時獲批許可證明。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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該行亦引述管理層指出，遊戲業務方面，首季因遊戲收入滯後而表現疲弱，但前景強勁，料次季強勁反彈，並保持全年收入指引不變。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

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撰文 : 袁國守

金山軟件（03888） 港股

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