【券商點睇】大摩：料AI產品最快今年第四季推出 予金山軟件目標價38元 評級「增持」

摩根士丹利發表研究報告指，關注金山軟件（03888）即將推出的AI產品變現情況，予目標價38元，評級「增持」。該行引述管理層指出，金山辦公所即將推出的WPS AI，將參考Notion AI產品定價策略，反映ARPU（每用戶平均收入）將會有雙倍增長，管理層亦對WPS AI變現上升空間看法樂觀。

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大摩認為，金山軟件的AI產品表現似乎強勁，料於今年第四季或明年年初推出，取決於該公司大語言模型何時獲批許可證明。

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該行亦引述管理層指出，遊戲業務方面，首季因遊戲收入滯後而表現疲弱，但前景強勁，料次季強勁反彈，並保持全年收入指引不變。

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