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【裏裏外外@iM網欄】感冒確診後的簡單運動

名人薈萃 15:40 2023/05/26

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近期很多朋友傷風感冒，當中不忽中招確診者，雖然大多表示沒有第一次確診嚴重，但也要多休息丶飲温水丶食營養食物等，最重要是復完後要做些運動，慢慢提升免疫力。

今次教大家一些簡單動作，可以提升胸肺功能，加強氣血暢通，有助確診者康復後慢慢調理身體。

Tips 1:

雙腳平衡站立，雙手放在身體後方並十字緊扣（圖1），然後肩膊向後轉動，令手肘靠近（圖2），再將身體向右邊轉動（圖3），記住只是身體上方轉，雙腳站立不動，停留5 秒後，將身體向左邊轉動（圖4），停留5 秒，這為之一組。重復以上動作，做10組。

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    +2

Tips 2:

雙腳平衡站立，雙手合掌伸展並放在身體前方（圖5），然後慢慢向上方伸展（圖6），同時感覺身體延伸，手臂盡量靠近耳朶，最後雙手丶雙臂可以過頭（圖7），這時手臀帶動身體向後微彎，停留1-2 秒後，重覆以上動作10 次。

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Tips 3:

雙腳平衡站立，右手放在身體前方左邊，右腳打開並提起腳踭（圖8），停留5 秒後，右手向右方伸展，同時打開右腳並從後面放在左邊（圖9），停留5 秒後，再重復以上動作10 次。

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左手放在身體前方右邊，左腳打開並提起腳踭（圖10），停留5 秒後，左手向左方伸展，同時打開左腳並從後面放在右邊（圖11），停留5 秒後，再重復以上動作10 次。

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Tips 4:

擴胸：屈曲雙手肘放在胸前（圖12），然後打開手肘，雙手放在肩膊旁邊，盡量向後拉（圖13），維持5秒後，重復以上10 次。

    點擊圖片放大

心身健康非常重要，所以邊做運動，邊聽音樂，令身體得以在最輕鬆的氣氛下放鬆全身，怡然自得。一齊欣賞GuruGanesha Band  的A Thousand Suns- Introducing Paloma Devi！

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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