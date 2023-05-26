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【券商點睇】富瑞：同程旅行首季收入超預期 維持「買入」評級 目標價上調至25.6元

股樓投資 14:51 2023/05/26

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富瑞發表研究報告指，同程旅行（00780）首季整體收入按年升50.5%至25.86億元人民幣，超出預期，將其目標價由24.2元上調至25.6元，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

該行表示，與2019年相比，預計同程旅行第二季整體收入將增長71%至至27.2億元人民幣，其中住宿及交通業務收入將分別增長72%及52%，料其毛利率將維持在74%至75%之間，並估計非國際財務報告準則淨利潤率約為17%。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

 

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富瑞亦上調同程旅行今年全年總收入預測，料全年總收入增長48%至109.5億元人民幣，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤率約為17%。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

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撰文 : 袁國守

同程旅行（00780） 港股

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