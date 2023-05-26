【券商點睇】富瑞：同程旅行首季收入超預期 維持「買入」評級 目標價上調至25.6元

富瑞發表研究報告指，同程旅行（00780）首季整體收入按年升50.5%至25.86億元人民幣，超出預期，將其目標價由24.2元上調至25.6元，維持「買入」評級。

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該行表示，與2019年相比，預計同程旅行第二季整體收入將增長71%至至27.2億元人民幣，其中住宿及交通業務收入將分別增長72%及52%，料其毛利率將維持在74%至75%之間，並估計非國際財務報告準則淨利潤率約為17%。

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富瑞亦上調同程旅行今年全年總收入預測，料全年總收入增長48%至109.5億元人民幣，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤率約為17%。

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