南韓機場142班機延誤 竟因有學生學校旅行帶違禁品

南韓首爾的金浦機場周三（24日）發生大規模航班延誤事故，有多達142班機受阻。原來有一班學生坐飛機出發去學校旅行，但因攜帶違禁品導致機場人員要逐一檢查行李，影響旅客登機流程。

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《韓國先驅報》報道，金浦機場於當地早上7點至下午3點期間，一共有142班國內離港航班延誤，導致近2.9萬旅客行程受阻，其中109班機目的地為濟州島。

原來當日有一批學生出發去學校旅行，但機場安檢過程中，X光儀器掃描到其中幾件行李内有髮膠等屬於易燃氣溶膠的違禁品。

一旦發現違禁品，安檢人員就必須逐一打開行李搜查及核實違禁品，導致安檢時間大幅延長。

根據機場行李規定，旅客在隨身及托運行李中，只能放置一個容量不超出500毫升的氣霧劑容器。

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金浦機場近月發生數宗安全事故，因此加強管制旅行行李。今年4月初，一名旅客攜帶槍型電擊裝置通過機場安檢，登上飛往濟州島的航班。

同月有一名中國旅客準備乘坐金浦飛往濟州的航班，登機前被搜出一把21厘米長的刀。

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責任編輯：鄭錦玲