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美第一夫人演講突然全場安靜 尷尬稱「係時候鼓掌」（有片）

環球社會熱點 13:39 2023/05/26

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美國第一夫人吉爾（Jill Biden）日前演講期間，遇上尷尬場面。當時吉爾突然停頓，全場鴉雀無聲，使她尷尬表示「大家可以鼓掌」。

拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死 【下一頁】

吉爾周四（25日）出席首都華盛頓的一場活動，並在台上發表演說。當時吉爾表示，自己曾經訪問「紅州」（共和黨控制州分）及「藍州」（民主黨控制州分），發現大家的共同價值其實比分裂的價值觀更多。

吉爾話畢後未再發言，同時全場亦不發一聲。此時吉爾表示，

「我諗大家可以為剛剛的發言鼓掌。」（I thought you might clap for that.）

現場隨即掌聲四起，同時夾雜笑聲。

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不過，美國媒體指今次非吉殃首次面對全場安靜的尷尬場面。早於2019年時，吉爾在拜登（Joe Biden）艾奧瓦州的競選活動中，表示如丈夫當選，美國將有人挺身而出對抗全國步槍協會（National Rifle Association、NRA），保護美國兒童及校園安全。

當時全場亦鴉雀無聲，吉爾隨即表示

「呢個係拍手位。」（That’s my applause line.）

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責任編輯：吳漢培

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