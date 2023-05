美第一夫人演講突然全場安靜 尷尬稱「係時候鼓掌」（有片）

美國第一夫人吉爾(Jill Biden)日前演講期間,遇上尷尬場面。當時吉爾突然停頓,全場鴉雀無聲,使她尷尬表示「大家可以鼓掌」。

吉爾周四(25日)出席首都華盛頓的一場活動,並在台上發表演說。當時吉爾表示,自己曾經訪問「紅州」(共和黨控制州分)及「藍州」(民主黨控制州分),發現大家的共同價值其實比分裂的價值觀更多。

吉爾話畢後未再發言,同時全場亦不發一聲。此時吉爾表示,

現場隨即掌聲四起,同時夾雜笑聲。

Jill Biden: "I've found that the common values that unite us are deeper than our divisions. And I thought you might clap for that."



We'll clap 👏 when your entire family is held accountable pic.twitter.com/sG7Wb4EEZm