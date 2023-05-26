▲ 【日圓滙價】美國PCE數據前 日圓曾跌穿140 儲局加息機會升至五五波

日圓兌每美元跌穿140關，低見140.11，每百港元兌5.59算，美國公布關鍵的通脹指標前，美滙指數突破104水平，高見104.27，滙市變動原因，主要是反映美國加息預期，利率期貨顯示，預計6月14日加息0.25厘的機會率，一度升至49.4%，首次與不加息機會率睇齊。

儲局通脹指標4月個人消費開支（PCE）物價指數今晚揭盅，市場預期通脹回升，按年升至4.3%，按月增速至0.3%，核心PCE按年維持4.6%及按月0.3%。

里奇蒙聯儲行長Thomas Barkin在弗吉尼亞經濟論壇上表示，勞動力市場「相當吃緊」，對熟練工種的需求「非常火熱」，如果你是雇主，這是一個真正的挑戰。他將勞動力市場分為三類，（1）專業人員：市場供求相對平衡；（2）初級服務人員：市場緊俏，但用工需求不像18個月前那麼迫切；（3）熟練技工：市場「非常火熱」，像獸醫助理等領域嚴重供不應求。Barkin表示，由於利率上升、信貸收緊和刺激措施減弱，美國需求正明顯降溫，他指，需求不算低迷，但的確在降溫。感覺像是放緩。

波士頓聯儲行長Susan Collins稱聯儲局可能已經達到，或正在接近其可以暫停加息的時間點。「雖然通脹仍然過高，但有一些令人鼓舞的表明通膨在放緩的跡象，我相信我們可能已經處於或接近貨幣政策可以暫停加息的時間點。」

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記者：譚志偉