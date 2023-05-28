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【搶人才】網絡安全人才渴市　青年增知識將獨當一面

12:00 2023/05/28

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Check Point香港及澳門區總經理周秀雲表示，現時年輕人掌握新事物、新科技的能力很高，如由具經驗的同事帶領，兩者將會有正面的化學反應，能以更開闊的眼界去解決困難。

資訊科技（IT）人才漸受企業重視，網絡安全（Cyber Security）人才更是搶手。入行25年的周秀雲鍾情IT，尤其是網絡安全，從IT銷售做到現時網絡安全公司的區域總經理，一路見證網絡世界及黑客的變遷。她寄語年輕人，增強基礎知識的同時，發揮自己熟悉新科技的才能，日後必定能在網絡安全界別獨當一面。

按《2022年度本港薪酬指南》，預計未來5年，香港IT人才缺口將達10萬人，當中最少3萬人為軟件工程師，其餘為網安工程師及雲端工程師。周秀雲現為網絡安全公司Check Point香港及澳門區總經理，她坦言，回想當時自己並非讀IT出身，卻喜歡IT具挑戰性，畢業後亦一直向着IT領域進發，一晃就25年光景。

網安公司高管　見證25年變遷

周秀雲表示，自己好奇心重亦特別喜歡創新科技。「20多年前IT非常熱門，雖然自己本科並非電腦科學，但畢業後無論如何都要爭取進入IT界別，即使只是做IT公司銷售人員，都希望把握機會入行。」做過幾年IT銷售，在前輩指導下，她了解到網安前景，雖然當時網絡安全並非必要的企業應用，但她卻鍾情網絡安全領域。2005年她開始轉做網絡安全公司的銷售人員，2007年開始，她加入Check Point成為項目經理，5年後晉升為團隊負責人，2018年正式成為該公司香港及澳門區總經理。

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過去幾年，數碼轉型浪潮席捲全球，周秀雲表示，細如一家雲吞麵舖都使用雲端技術的時候，當中牽涉的網絡安全就非常重要。她坦言，當年本想向數據儲存的職業路向進發，但自己卻偏好網絡安全的多變並具挑戰性，因此選擇網絡安全範疇。

網絡安全在過去幾年為環球企業以及國家、政府帶來更大挑戰，周秀雲亦親身經歷當中的變遷。「20多年前的黑客僅是搞破壞，但隨着網絡愈益發達，企業、個人數據交易愈益頻繁，有機可乘並有利可圖，因此用不同方法去偷數據。」她預料，今年掀起的AI熱潮，將標誌着數碼世代進入另一個篇章，「ChatGPT將會是另一個新世界的開始」。

周秀雲預料，今年掀起的AI熱潮，將標誌着數碼世代進入另一個篇章，「ChatGPT將會是另一個新世界的開始」。（李彥煒攝）

要加入IT行列，尤其想成為網絡安全專才，周秀雲坦言實在不容易。「以現時公司為例，IT同事年資一般由8至10年起跳，沒有對應的經驗，公司未必會聘請。」她補充，由於現時科技發展迅速，網絡安全方案更新速度亦更快，每個季度都有一系列新方案推出，要成為專才，必須加強自我學習能力，「且同時具深厚的IT知識及商業知識」。

須具深厚行業知識　商業觸覺

她解釋，現時公司團隊大多以1名IT顧問加1名銷售人員為一組別去工作，在團隊內部的溝通過程中，銷售人員要熟悉技術，而IT顧問亦要從中培養商業觸覺，兩者都必須具有深厚的行業知識，如政府、零售等領域的知識。

近年本地面對人才荒且情況嚴重，招募年輕人才已成為企業重中之重。周秀雲指出，公司早於2017年開設Young Talent Program，希望吸納有足夠行業經驗的年輕人才。

她透露，當年該計劃就招募了兩位年輕專才，他們首先要經過3個多月到以色列總部培訓，以及往後1年9個月的在職培訓，再經過幾年時間在Check Point工作，兩位已晉升到公司的大中華區區域並擔當重任。「他們加入時雖只有3年工作經驗，如今他們已能在網絡安全界別獨當一面。」

20多年前的黑客僅是搞破壞，但隨着網絡愈益發達，企業、個人數據交易愈益頻繁，有機可乘並有利可圖，因此用不同方法去偷數據。（法新社圖片）

年輕人才要進步需獲鼓勵認同

跨世代員工管理一直都是企業管理層頭痛的事情，周秀雲表示，管理跨世代員工，必須因材施教，同時要促進雙方溝通及互相學習，兩者會產生正面的化學反應。她觀察所得，具經驗的員工在新技術與新事物適應及理解上或較慢，相反年輕人對認識及適應新事物就非常快，如由具經驗同事帶領，兩者看事物的角度能更闊，「以AI技術為例，由於年輕人本身已在使用，若新網絡安全方案涉及AI，年輕一輩更容易掌握，並能快速構思出營銷方案。」惟她亦強調，年輕一輩就要在基礎網絡安全防護知識上有所加強。

周秀雲透露，之前曾在JA青年創業體驗計劃中擔任業務顧問導師，為一中學生創業隊伍提供商業諮詢。她表示，該創業比賽中，各中學生要在1個半月內建立公司，並使用各種科技工具完成一個應用程式，做市場營銷甚至最後完成清盤，最後她帶領的隊伍就贏得第二名。她發現，現時年輕人能力很強，亦有很多創新意念，只要他們獲得認同、讚賞，會進步得更快。「因此我將這個發現在公司內部實踐，多認同與鼓勵年輕一輩，結果他們的工作效率真確實有所進步。」

記者：李彥煒

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