德桑蒂斯吸金力強 啟動總統競選24小時內籌得6400萬

屬共和黨的美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）本周宣布，角逐2024年美國總統大選。有指德桑蒂斯的吸金力強，於啟動總統競選活動的24小時內成功籌得820萬美元（約6,396萬港元）的競選資金。

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德桑蒂斯周三（24日）於Twitter Spaces上舉行直播為參選造勢，Spaces直播因技術問題延遲20多分鐘，因此遭到對手諷刺。

不過德桑蒂斯仍於直播期間，敦促支持者捐款支持其競選活動。

德桑蒂斯的總統競選活動發言人格里芬（Bryan Griffin）披露，德桑蒂斯宣布參選的一小時內，網上捐款已有100萬美元（約780萬港元）。

佛州州長德桑蒂斯宣布 角逐2024年美國總統大選 【下一頁】

美媒更指，德桑蒂斯啟動總統競選活動的24小時內籌得820萬美元，包括他周三於邁阿密一間酒店與捐款人會面時籌得的資金。

相較之下，現任總統拜登（Joe Biden）2019年啟動總統競選活動的24小時內，僅籌得630萬美元（約4,910萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲