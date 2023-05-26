  • 30°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德桑蒂斯吸金力強 啟動總統競選24小時內籌得6400萬

環球政治 13:00 2023/05/26

分享：

分享：

屬共和黨的美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）本周宣布，角逐2024年美國總統大選。有指德桑蒂斯的吸金力強，於啟動總統競選活動的24小時內成功籌得820萬美元（約6,396萬港元）的競選資金。

特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯 【下一頁】

德桑蒂斯周三（24日）於Twitter Spaces上舉行直播為參選造勢，Spaces直播因技術問題延遲20多分鐘，因此遭到對手諷刺。

不過德桑蒂斯仍於直播期間，敦促支持者捐款支持其競選活動。

德桑蒂斯的總統競選活動發言人格里芬（Bryan Griffin）披露，德桑蒂斯宣布參選的一小時內，網上捐款已有100萬美元（約780萬港元）。

佛州州長德桑蒂斯宣布 角逐2024年美國總統大選 【下一頁】

美媒更指，德桑蒂斯啟動總統競選活動的24小時內籌得820萬美元，包括他周三於邁阿密一間酒店與捐款人會面時籌得的資金。

相較之下，現任總統拜登（Joe Biden）2019年啟動總統競選活動的24小時內，僅籌得630萬美元（約4,910萬港元）。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯
2023/05/25
特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯
佛州州長德桑蒂斯宣布 角逐2024年美國總統大選
2023/05/25
佛州州長德桑蒂斯宣布 角逐2024年美國總統大選
埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年
2023/05/23
埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年
【土耳其大選】得票第三高總統候選人 支持埃爾多安連任
2023/05/23
【土耳其大選】得票第三高總統候選人 支持埃爾多安連任
希臘執政黨勝出大選 料需次輪投票
2023/05/22
希臘執政黨勝出大選 料需次輪投票

你可能感興趣

特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯
14:24 2023/05/25
特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯
佛州州長德桑蒂斯宣布 角逐2024年美國總統大選
11:06 2023/05/25
佛州州長德桑蒂斯宣布 角逐2024年美國總統大選
埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年
17:57 2023/05/23
埃及富豪向保守黨捐逾4800萬 撐辛偉誠做多5年
政治 選舉 佛羅里達 拜登 美國 總統大選

上一篇文章

美第一夫人演講突然全場安靜 尷尬稱「係時候鼓掌」（有片）

下一篇文章

美FBI文件揭露 1983年有人意圖暗殺英女王
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯
特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯
【俄烏戰爭】「瓦格納」全面撤兵烏東 美警告戰機非「神奇武器」（持續更新）
【俄烏戰爭】「瓦格納」全面撤兵烏東 美警告戰機非「神奇武器」（持續更新）
澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物
澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物
英國去年淨移入60.6萬人 5.2萬港人持BNO移民
英國去年淨移入60.6萬人 5.2萬港人持BNO移民
英國逾3000學生向UCL索償 稱疫情和罷工影響學業
英國逾3000學生向UCL索償 稱疫情和罷工影響學業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款