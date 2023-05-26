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美FBI文件揭露 1983年有人意圖暗殺英女王

環球社會熱點 12:13 2023/05/26

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美國聯邦調查局（FBI）最新公布的解密文件披露，1983年時曾經有人意圖在已故英女王（Queen Elizabeth）當年訪問美國時行刺。

【英國王室】自費請英警保護敗訴 哈里或需賠近500萬 【下一頁】

FBI文件透露，一名三藩市警員曾在當年2月4日﹑英女王與王夫菲臘親王（Prince Philip）出訪美國前一個月通報，有人意圖在美國暗殺英女王。

據悉警員為當地愛爾蘭酒吧常客，其時曾遇見一名男子，後者聲稱想為自己在北愛爾蘭被橡膠子彈射殺的女兒報仇。

男子被指意圖行刺英女王，聲稱可能在金門大橋（Golden Gate Bridge）向駛經的英女王乘搭的不列顛尼亞號（The Royal Yacht Britannia）投擲物品，或在英女王到訪優勝美地國家公園（Yosemite National Park）時刺殺對方。

【英國王室】安德魯拒搬離豪華小屋 查理斯無能為力 【下一頁】

美方據報因應通報部署保安方案，在不列顛尼亞號駛經金門大橋前封鎖橋上行人路，但文件未有揭露美方如何安排優勝美地國家公園保安。

最終英女王的訪問行程安全完成，FBI亦未有公布任何逮捕詳情。

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責任編輯：吳漢培

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