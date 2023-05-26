【ChatGPT App】香港有份？　 iPhone版ChatGPT　擴展支援40多個國家

ChatGPT開發商OpenAI近日已推出官方iPhone版ChatGPT App，詳見: 【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT 免費使用兼可同步網頁版記錄。iPhone版ChatGPT App最新還擴展到40多個國家，不過暫時並未有支援香港。

iPhone版ChatGPT App上周在美國率先推出，OpenAI亦承諾在未來數周內擴展到更多國家。截至今（26日），iPhone版ChatGPT App擴展到英國、阿根廷、加拿大、法國、德國、阿爾巴尼亞等地可使用。

雖然早前透過多個第三方App也可在iOS上使用ChatGPT，可是當中就有不少的詐騙App。現時用戶可以下載官方App，亦可避免不法分子有機可乘。

ChatGPT App為免費使用，ChatGPT Plus服務費用則為每月19.99美元（約157港元），該價格與網頁版ChatGPT Plus的價格相同。在ChatGPT需求量大時，Plus也能提供服務，回應時間更快，並且可優先使用新功能如新一代的「GPT-4」模型。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：