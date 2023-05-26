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日本長野縣槍擊案4死 疑兇為市議會議長之子

環球社會熱點 11:00 2023/05/26

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日本長野縣中野市周四（25日）發生槍擊案，有男子持刀襲擊一名女性，接報到場的警察更遭獵槍槍擊。案件造成4人死亡。警方已拘捕31歲疑犯青木政憲，當地媒體指他為中野市議會議長青木正道之子。

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當地周四下午4點半（本港同日下午3點半）左右，有人向警方報案指有名男子刺傷一名女子。疑犯行兇時身穿迷彩服裝，佩戴帽、太陽眼鏡和口罩。

日本《共同社》引述在附近田野工作的目擊者指，疑犯事發時用一把約有30厘米長的刀襲擊該名女子。

不過當目擊者詢問疑犯為甚麽要刺傷這名女子時，疑犯則回答因為想殺就殺，沒有透露具體犯案動機。

警察趕到現場後，疑犯用獵槍向他們開火。被刀刺傷的女子及兩名警察送往醫院搶救，但傷重不治。另外有一人於現場遇襲受傷，其後也證實死亡。

疑犯其後逃至青木正道的寓所，警方發布防範信息，知會公眾指有持刀或槍等器械的男子在逃。

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當局派警車及救護車到現場戒備，警方更將現場周圍約300米範圍劃為疏散區，安排穿著防彈衣及手持盾牌的警察駐守。

現場同日晚上傳出兩次槍聲，疑犯其後步出屋外，遭警方拘捕。

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責任編輯：鄭錦玲

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