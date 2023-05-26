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英財相為抗通脹不介意經濟衰退 有意延長能源保障補貼

環球經濟金融 10:51 2023/05/26

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英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）近日受訪時表明，如果降低通脹會使英國陷入經濟衰退，他將願意面臨有關狀況。他亦指一旦英國能源開支危機持續，將有意延長政府的能源價格保障補貼計劃。

英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數 【下一頁】

侯俊偉周四（25日）接受天空電視台訪問時表示，全力支持央行英倫銀行加息對抗通脹，即使英國可能面臨經濟衰退亦認為可以接受。他指通脹是不穩源頭，如果英國希望經濟繁榮﹑經濟增長及降低衰退的風險，政府便需要支持英倫銀行的降通脹手段。

侯俊偉稱自己需要做出艱難決定，平衡政府財政，向市場及全球展示英國充滿經濟潛力。他指一切將依賴自己的財政政策與英倫銀行的貨幣政策保留一致。

外界估計，英倫銀行今年可能加息至5.5厘，較原來預計的4.75厘高出不少。

英國私營醫療服務使用人數創新高 NHS輪候時間過長 【下一頁】

另外，侯俊偉表明如果能源價格在今年秋天再次上升，將會採取行動應對。他強調春季預算案中延長能源價格補貼，如有需要亦可能再延長。他稱十分關注英國民眾面臨的生活成本壓力，政府希望採取任何措施支持英國家庭。

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）同日把能源價格上限下降至每年2,074英鎊（約2萬港元），侯俊偉預期Ofgem下季的能源價格上限調整不會有明顯升幅。

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責任編輯：吳漢培

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